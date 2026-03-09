أسامة ربيع يتفقد بناء القاطرات البحرية وسفن الصيد بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء القاطرات البحرية وسفن الصيد أعالي البحار التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا، يرافقه مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وعدد من قيادات الهيئة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة الوحدات البحرية.

بدأت الجولة بمتابعة مستجدات أعمال بناء 3 لنشات رحلات لخدمة أغراض السياحة البحرية والنيلية بمصنع الفايبر جلاس التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث بلغت نسبة تقدم الأعمال 70% شاملة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتشطيبات الداخلية والخارجية.

كما تفقد رئيس الهيئة أعمال بناء القاطرات البحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طناً، ووجه بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال بناء 6 قاطرات متماثلة بعد تسليم ٤ قاطرات بالفعل للعمل بالمجرى الملاحي للقناة ضمن بنود التعاقد على بناء 10 قاطرات بحرية، كما حث على ضرورة مراعاة كافة معايير الجودة والأمان والالتزام بشروط التعاقد خلال أعمال بناء قاطرتي التصدير التي يتم بناؤها لصالح شركة "NERI" الإيطالية، مُعرباً عن ثقته في أن تثمر الزيارة المرتقبة للشركة الإيطالية لمتابعة نسب إنجاز أعمال البناء عن تعزيز سُبل التعاون و تفعيل بند التعاقد على بناء قاطرتين إضافيتين.

عقب ذلك تفقد الفريق أسامة ربيع سفينة الصيد أعالي البحار "رزق 2" والتي يتم بناؤها ضمن جهود تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري من خلال سلسلة تضم 12 سفينة مماثلة وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأحدث تكنولوجيات الصيد.

وتابع الفريق ربيع مستجدات أعمال التسويق الخارجي لسفن الصيد أعالي البحار من طراز "رزق" والتي أثمرت عن عقد مباحثات حول إدارة منظومة الصيد والتشغيل للسفن بعدد من الدول المُصدرة لأسماك التونة من خلال إحدى الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مجال الصيد المشترك مع أستراليا.

وأكد رئيس الهيئة أن ما تشهده شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من طفرة حقيقية في نشاط بناء الوحدات البحرية لم تكن لتتحقق في تلك الفترة الوجيزة لولا الدعم الكامل والمتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن حرصه على متابعة نشاط بناء الوحدات البحرية ومستجدات أعمال تطوير ساحة البناء وأعمال التوسعات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بشكل دوري يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية برفع القدرة الإنتاجية للشركة والتوجيه بفتح أسواق خارجية للتصدير وذلك بدعم إمكانيات وقدرات الشركة والتي أثمرت عن التوجيه بتخصيص قطعة أرض إضافية بجانب الشركة لإقامة مصنع متخصص وفق أعلى المعايير العالمية لتصدير القاطرات البحرية.

من جانبه، أكد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر على انتظام العمل في كافة مواقع الشركة لإنهاء الأعمال الإنشائية الجارية في مناطق التوسعات وفق المخطط الزمني وذلك بالتوازي مع استكمال أعمال بناء الوحدات البحرية المُختلفة بمصنع مصر للقاطرات ومصنع الفيبر جلاس.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير فرص عمل في مجالات مختلفة، والانفتاح على سوق صناعة الوحدات البحرية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العاملة في المجال، علاوة على تعزيز نشاط التسويق الخارجي للمنتجات لفتح أسواق خارجية للتصدير.