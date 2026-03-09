قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وزراء إيطاليا: اندلاع الحرب في إيران بسبب انهيار القانون الدولي
مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
محافظات

أسامة ربيع يتفقد بناء القاطرات البحرية وسفن الصيد بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

 تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء القاطرات البحرية وسفن الصيد أعالي البحار التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا، يرافقه مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وعدد من قيادات الهيئة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة الوحدات البحرية.

بدأت الجولة بمتابعة مستجدات أعمال بناء 3 لنشات رحلات لخدمة أغراض السياحة البحرية والنيلية بمصنع الفايبر جلاس التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث بلغت نسبة تقدم الأعمال 70% شاملة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتشطيبات الداخلية والخارجية.

كما تفقد رئيس الهيئة أعمال بناء القاطرات البحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طناً، ووجه بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال بناء 6 قاطرات متماثلة بعد تسليم ٤ قاطرات بالفعل للعمل بالمجرى الملاحي للقناة ضمن بنود التعاقد على بناء 10 قاطرات بحرية، كما حث على ضرورة مراعاة كافة معايير الجودة والأمان والالتزام بشروط التعاقد خلال أعمال بناء قاطرتي التصدير التي يتم بناؤها لصالح شركة "NERI" الإيطالية، مُعرباً عن ثقته في أن تثمر الزيارة المرتقبة للشركة الإيطالية لمتابعة نسب إنجاز أعمال البناء عن تعزيز سُبل التعاون و تفعيل بند التعاقد على بناء قاطرتين إضافيتين.

عقب ذلك تفقد الفريق أسامة ربيع سفينة الصيد أعالي البحار "رزق 2" والتي يتم بناؤها ضمن جهود تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري من خلال سلسلة تضم  12 سفينة مماثلة وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأحدث تكنولوجيات الصيد.

وتابع الفريق ربيع مستجدات أعمال التسويق الخارجي لسفن الصيد أعالي البحار من طراز "رزق" والتي أثمرت عن عقد مباحثات حول إدارة منظومة الصيد والتشغيل للسفن بعدد من الدول المُصدرة لأسماك التونة من خلال إحدى الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مجال الصيد المشترك مع أستراليا.

وأكد رئيس الهيئة أن ما تشهده شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من طفرة حقيقية في نشاط بناء الوحدات البحرية لم تكن لتتحقق في تلك الفترة الوجيزة لولا الدعم الكامل والمتابعة الدورية من  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن حرصه على متابعة نشاط بناء الوحدات البحرية ومستجدات أعمال تطوير ساحة البناء وأعمال التوسعات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بشكل دوري يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية برفع القدرة الإنتاجية للشركة والتوجيه بفتح أسواق خارجية للتصدير وذلك بدعم إمكانيات وقدرات الشركة والتي أثمرت عن التوجيه بتخصيص قطعة أرض إضافية بجانب الشركة لإقامة مصنع متخصص وفق أعلى المعايير العالمية لتصدير القاطرات البحرية.

من جانبه، أكد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر على انتظام العمل في كافة مواقع الشركة لإنهاء الأعمال الإنشائية الجارية في مناطق التوسعات وفق المخطط الزمني وذلك بالتوازي مع استكمال أعمال بناء الوحدات البحرية المُختلفة بمصنع مصر للقاطرات ومصنع الفيبر جلاس.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير فرص عمل في مجالات مختلفة، والانفتاح على سوق صناعة الوحدات البحرية من خلال التعاون مع كبرى  الشركات العاملة في المجال، علاوة على تعزيز نشاط التسويق الخارجي للمنتجات لفتح أسواق خارجية للتصدير.           

الإسماعيلية

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عزف سلام الشهيد بحضور الرئيس السيسي

عمر على عوض

بدء احتفال يوم الشهيد بآيات قرآنية بصوت آحد متسابقي دولة التلاوة

الدكتورة دينا أبو الخير

دينا أبو الخير: السيدة رفيدة أول طبيبة في الإسلام أسست نظام المستشفيات الميدانية

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

