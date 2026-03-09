إطلاق مبادرات ومعارض موسعة لبيع السلع بأسعار مخفضة في الغربية

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، والمهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وقيادات الغرفة التجارية، وعدد من كبار التجار وممثلي السلاسل التجارية الكبرى، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدولة بشأن ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ ضرورة توحيد الجهود والتكاتف بين جميع الجهات والتجار لإطلاق مبادرات ومعارض موسعة لبيع السلع بأسعار مخفضة وتعزيز استقرار الأسواق بالمحافظة، مشددًا على أن توافر السلع وجودتها يعد أولوية قصوى للحفاظ على حقوق المواطنين.

وجّه المحافظ جميع السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت بتنفيذ تخفيضات كبيرة وملموسة على السلع الأساسية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي جهة تحاول الامتناع عن تطبيق التخفيضات أو رفع الأسعار دون مبرر، موجهًا بتكثيف حملات المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين لضمان الالتزام الكامل بالضوابط.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شدد محافظ الغربية على أهمية الإعلان الواضح عن أسعار السلع داخل أماكن العرض وعدم تغييرها، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة السلع المطروحة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أن أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع بهدف رفع الأسعار سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.

وأشار المحافظ إلى التوسع في تنظيم أسواق «اليوم الواحد» بالمدن والقرى الكبرى عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وإتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

ردع مخالفين

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية وكافة التجار لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع سرعة بدء تنفيذ التخفيضات ورفع تقارير يومية حول نسب التخفيضات ومدى التزام التجار بالتعليمات.