تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
تقرير دولي: ارتفاع نقل الأسلحة عالميا بنسبة 9.2% وأوروبا في صدارة وارداتها
تناولها في السحور.. مشروبات تمنع العطش لساعات طويلة في رمضان

أسماء عبد الحفيظ

في حال ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان، يعاني كثير من الصائمين من الشعور بالعطش خلال ساعات النهار، خاصة مع طول فترة الصيام.

وأكدت سكينة جمال خبيرة التغذية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن اختيار المشروبات المناسبة بين الإفطار والسحور يمكن أن يساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل لفترة أطول، مما يقلل الشعور بالعطش والإجهاد أثناء الصيام، فبعض المشروبات الطبيعية لا تروي العطش فقط، بل تساعد أيضًا على ترطيب الجسم وتعويض السوائل التي يفقدها خلال النهار.

ونستعرض معكم مجموعة من المشروبات التي تساعد على تقليل العطش خلال الصيام إذا تم تناولها بانتظام بين الإفطار والسحور

الماء أولاً.. الأساس في ترطيب الجسم

مشروبات تمنع العطش لساعات طويلة في رمضان 

يظل الماء هو العنصر الأهم للحفاظ على ترطيب الجسم خلال رمضان. وينصح الأطباء بتوزيع شرب الماء على فترات بين الإفطار والسحور بدلاً من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة، فشرب الماء تدريجياً يساعد الجسم على امتصاصه والاستفادة منه بشكل أفضل، كما يساهم في تقليل الشعور بالعطش في اليوم التالي.

ويفضل أن يتناول الصائم من 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، مع تقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها تزيد فقدان السوائل من الجسم.

اللبن.. مشروب مثالي للسحور

يعد اللبن من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها في وجبة السحور، لأنه غني بالبروتينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل لفترة أطول. كما أن اللبن يمنح شعوراً بالامتلاء ويقلل الإحساس بالجوع والعطش خلال ساعات الصيام.

ويمكن تناول اللبن كما هو أو إضافة بعض الفواكه مثل الموز أو التمر للحصول على قيمة غذائية أعلى وطاقة تدوم لساعات طويلة.

الكركديه البارد.. مرطب طبيعي للجسم

يعد الكركديه البارد من المشروبات المنعشة التي تساعد على تقليل الشعور بالعطش، خاصة إذا تم تناوله بعد الإفطار بساعات. ويحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، كما أنه يساهم في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

لكن ينصح بعدم الإفراط في تناوله لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم، لأن الكركديه قد يساهم في خفض الضغط.

مشروب العرقسوس.. ترطيب يدوم طويلاً

يعتبر العرقسوس من المشروبات الرمضانية الشهيرة التي تساعد على تقليل العطش، لأنه يحتوي على عناصر تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء لفترة أطول. لذلك يفضل كثير من الصائمين تناوله في رمضان، خاصة بعد الإفطار.

ومع ذلك ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في شربه، خصوصاً لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأنه قد يؤدي إلى زيادة الضغط لدى بعض الأشخاص.

عصير البطيخ.. ترطيب وطاقة

البطيخ من الفواكه الغنية بالماء، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من السوائل التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل فعال. لذلك فإن تناول عصير البطيخ أو قطع البطيخ الطازجة بين الإفطار والسحور يساعد في تقليل الشعور بالعطش خلال اليوم التالي.

كما يحتوي البطيخ على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين سي والبوتاسيوم، وهي عناصر تساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.

التمر بالحليب.. طاقة وترطيب

يعد مشروب التمر بالحليب من المشروبات المفيدة في رمضان، حيث يجمع بين فوائد التمر الغني بالطاقة والمعادن، والحليب الذي يساعد على ترطيب الجسم. ويساعد هذا المشروب على تعويض الجسم عن الطاقة المفقودة بعد ساعات الصيام، كما يمده بالسوائل اللازمة.

ويمكن تناوله بعد الإفطار أو خلال السحور للحصول على طاقة تدوم لساعات طويلة وتقليل الشعور بالعطش.

نصائح لتقليل العطش في رمضان

إلى جانب تناول المشروبات المرطبة، هناك بعض العادات الغذائية التي تساعد على تقليل العطش أثناء الصيام، من أهمها تقليل تناول الأطعمة المالحة والمخللات، لأنها تزيد من فقدان السوائل من الجسم. كما يفضل الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين مثل القهوة والشاي بكميات كبيرة.

كما ينصح خبراء التغذية بالإكثار من الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والخس والبرتقال، لأنها تساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي.

