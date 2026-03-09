قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
توك شو

نقيب الإعلاميين: فقدت والدي وأنا في 6 شهور.. ووالدتي كانت الأم والأب معا

نقيب الاعلاميين
نقيب الاعلاميين

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن والده توفي وهو لا يتجاوز 6 شهور، وهو ما أثر عليه بشكل كبير وجعله يتحمل المسؤولية منذ الصغر، مؤكدًا أن والدته لعبت دور الأم والأب معًا، وكانت قمة الحكمة والحنية، وكان يعيش على الأمثال التي كانت تقولها دائمًا، مضيفًا :"والدتي كانت مهمة وكنت مصاحب لها بشكل كبير، وكنت صديق لها ولم نختلف في أي رأي".

وأوضح طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أنه منذ صغره كان يقرأ القرآن بتدبر ويبحث في تفسير الآيات، مشيرًا إلى أنه طوال مراحل الدراسة لم يتعرض لأي مشكلة، مضيفًا: "عمري ما خدت درس أو سقطت في مادة أو جبت ملحوظة لأهلي، كنت طالب متفوق ولكن بلا هدف، كنت حابب أكون إعلامي، بس مكنتش أعرف كلية إيه بتودي فين".

وأشار طارق سعدة إلى أنه عاش طفولته في طنطا، وكان يسمع الإذاعة ويتابع الأخبار ويعرف العواصم، قائلًا:"لما كبرت بدأت أدور على إعلانات الشغل في الجرائد ودخلت الإذاعة ونجحت في الاختبارات عام 1998، وكانت لغتي العربية كويسة وروحت القرآن الكريم وبعدها روحت التلفزيون"، مؤكدًا أن شغفه بالإعلام كان دائمًا حاضرًا، قائلاً: "كنت شغوف بحلمي".

الاعلاميين نقيب الاعلاميين سعدة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

فيفا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه ضربة قوية لأندية مصرية.. ماذا حدث؟

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصمت المريب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الضحكة المسمومة

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية.. حكاية وطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

