نقيب الإعلاميين: فقدت والدي وأنا في 6 شهور.. ووالدتي كانت الأم والأب معا

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن والده توفي وهو لا يتجاوز 6 شهور، وهو ما أثر عليه بشكل كبير وجعله يتحمل المسؤولية منذ الصغر، مؤكدًا أن والدته لعبت دور الأم والأب معًا، وكانت قمة الحكمة والحنية، وكان يعيش على الأمثال التي كانت تقولها دائمًا، مضيفًا :"والدتي كانت مهمة وكنت مصاحب لها بشكل كبير، وكنت صديق لها ولم نختلف في أي رأي".

وأوضح طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أنه منذ صغره كان يقرأ القرآن بتدبر ويبحث في تفسير الآيات، مشيرًا إلى أنه طوال مراحل الدراسة لم يتعرض لأي مشكلة، مضيفًا: "عمري ما خدت درس أو سقطت في مادة أو جبت ملحوظة لأهلي، كنت طالب متفوق ولكن بلا هدف، كنت حابب أكون إعلامي، بس مكنتش أعرف كلية إيه بتودي فين".

وأشار طارق سعدة إلى أنه عاش طفولته في طنطا، وكان يسمع الإذاعة ويتابع الأخبار ويعرف العواصم، قائلًا:"لما كبرت بدأت أدور على إعلانات الشغل في الجرائد ودخلت الإذاعة ونجحت في الاختبارات عام 1998، وكانت لغتي العربية كويسة وروحت القرآن الكريم وبعدها روحت التلفزيون"، مؤكدًا أن شغفه بالإعلام كان دائمًا حاضرًا، قائلاً: "كنت شغوف بحلمي".