مسلسل المداح 6 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينجح في هزيمة فتحي عبدالوهاب

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "المداح: أسطورة النهاية"، إنقاذ صابر المداح (حمادة هلال) نوح (محمود عبدالمغني) من موت محقق كان يخطط له الجن قزح (فتحي عبد الوهاب).

وفي تحول داخل الأحداث، اعترف الجن قزح لأول مرة بضعفه وهزيمته أمام صابر، معبرا عن انكسار شديد وغضب عارم، لكنه توعد بأن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتلقى فيها الهزيمة، مؤكدا أن ما حدث لن يمر مرور الكرام.

وعلى جانب آخر، تدهورت حالة حسن (خالد سرحان) شقيق صابر المداح، والذي بدا وكأنه فقد وعيه بعد اكتشافه أن كل من يحيطون به ليسوا بشرا بل من الجن.

وفي سياق الضغط على صابر المداح، واصل سميح محاولاته المستميتة لتعطيله عن الوصول إلى "الزمردة الرابعة"، حيث ضغط على المحيطين به وطلب من الدكتور رجائي (علاء مرسي) كشف مكانها بأي ثمن.

واختتمت الحلقة بمواجهة حاسمة بين صابر (حمادة هلال) ورحاب (هبة مجدي)، مما يفتح الباب أمام احتمالات مثيرة في الحلقات القادمة.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.