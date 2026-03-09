قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل المداح 6 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينجح في هزيمة فتحي عبدالوهاب

مسلسل المداح 6
مسلسل المداح 6
سعيد فراج

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "المداح: أسطورة النهاية"، إنقاذ صابر المداح (حمادة هلال) نوح (محمود عبدالمغني) من موت محقق كان يخطط له الجن قزح (فتحي عبد الوهاب).

وفي تحول داخل الأحداث، اعترف الجن قزح لأول مرة بضعفه وهزيمته أمام صابر، معبرا عن انكسار شديد وغضب عارم، لكنه توعد بأن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتلقى فيها الهزيمة، مؤكدا أن ما حدث لن يمر مرور الكرام.

وعلى جانب آخر، تدهورت حالة حسن (خالد سرحان) شقيق صابر المداح، والذي بدا وكأنه فقد وعيه بعد اكتشافه أن كل من يحيطون به ليسوا بشرا بل من الجن.

وفي سياق الضغط على صابر المداح، واصل سميح محاولاته المستميتة لتعطيله عن الوصول إلى "الزمردة الرابعة"، حيث ضغط على المحيطين به وطلب من الدكتور رجائي (علاء مرسي) كشف مكانها بأي ثمن.

واختتمت الحلقة بمواجهة حاسمة بين صابر (حمادة هلال) ورحاب (هبة مجدي)، مما يفتح الباب أمام احتمالات مثيرة في الحلقات القادمة.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

المداح مسلسل المداح مسلسل المداح 6 حمادة هلال

