قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استاذ تمويل: تحريك أسعار الطاقة عالميا خلال الفترة المقبلة
رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
بنتيجة 1-1.. تعادل إيجابي بين الأهلي وطلائع الجيش في الشوط الأول
السيدة انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات خلال احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 20.. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الإرهابية
السيدة انتصار السيسي تكرم مجموعة من ملهمات مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار

مؤسسة أبو العينين تستضيف بطلات التعافي من السرطان
مؤسسة أبو العينين تستضيف بطلات التعافي من السرطان
ميرنا محمود   -  
تصوير إبراهيم قنديل

استضافت مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي عددًا من بطلات التعافي من مرض السرطان في حفل إفطار رمضاني، في أجواء إنسانية مفعمة بالأمل، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وعدد من قيادات المؤسسة والمتطوعين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، التي تقوم على دعم الإنسان المصري في مختلف المجالات، وعلى رأسها الملف الصحي، وذلك بمتابعة مستمرة من السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة.
وكان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم السيدة نجلاء محمود مديرة مؤسسة أبو العينين، التي رحبت بالحضور وقدمت عرضًا حول جهود المؤسسة في المجال الصحي، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أحد أهم محاور العمل الإنساني للمؤسسة.

وأوضحت أن المؤسسة تقدم وجبات غذائية خاصة للمرضى، خاصة مرضى الأورام والأمراض المزمنة، إلى جانب توفير الأدوية والمساهمة في تكاليف العلاج والفحوصات الطبية، كما تتحمل المؤسسة في العديد من الحالات تكاليف العمليات الجراحية للمرضى غير القادرين، فضلًا عن تقديم معاشات شهرية لعدد من الأسر التي تعاني من ظروف صحية صعبة، بما يضمن لهم حياة كريمة ويخفف عنهم أعباء العلاج.

وأضافت أن دور المؤسسة يمتد كذلك إلى دعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر، من خلال المساهمة في بناء وتطوير المستشفيات وتجهيزها بالأجهزة الطبية الحديثة، حيث تعد مؤسسة أبو العينين من أكبر المساهمين في دعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، إلى جانب مساهماتها في مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب وغيرها من المؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها للمرضى بالمجان.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدة أن قصص التعافي تمثل مصدر إلهام كبير للمجتمع وتعكس قوة الإرادة والأمل، مشيدة بالدور الذي تقوم به مؤسسة أبو العينين في دعم المرضى والعمل المجتمعي.

وشهد حفل الإفطار تكريم السيدات من بطلات التعافي، حيث تم تسليمهن شهادات تقدير تقديرًا لشجاعتهن وإصرارهن على الحياة، في رسالة إنسانية تؤكد أن الأمل أقوى من المرض وأن قصص التعافي تظل دائمًا مصدر إلهام للجميع.

مرض السرطان السفيرة نبيلة مكرم النائب محمد أبو العينين مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

ترشيحاتنا

تكريم نجوى محمود عبدالموجود الممرضة بمستشفى المقطم

نقابة التمريض تكرم ممرضة المقطم لانقاذها مصاب في حادث.. صور

الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي

صدى البلد يهنئ عزت إبراهيم لفوزه بجائزة مصطفى وعلي أمين

بنك ناصر

وزيرة التضامن تشارك في حفل الإفطار السنوي لـ بنك ناصر الاجتماعي

بالصور

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد