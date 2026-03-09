مؤسسة أبو العينين تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار

استضافت مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي عددًا من بطلات التعافي من مرض السرطان في حفل إفطار رمضاني، في أجواء إنسانية مفعمة بالأمل، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وعدد من قيادات المؤسسة والمتطوعين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، التي تقوم على دعم الإنسان المصري في مختلف المجالات، وعلى رأسها الملف الصحي، وذلك بمتابعة مستمرة من السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة.

وكان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم السيدة نجلاء محمود مديرة مؤسسة أبو العينين، التي رحبت بالحضور وقدمت عرضًا حول جهود المؤسسة في المجال الصحي، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أحد أهم محاور العمل الإنساني للمؤسسة.

وأوضحت أن المؤسسة تقدم وجبات غذائية خاصة للمرضى، خاصة مرضى الأورام والأمراض المزمنة، إلى جانب توفير الأدوية والمساهمة في تكاليف العلاج والفحوصات الطبية، كما تتحمل المؤسسة في العديد من الحالات تكاليف العمليات الجراحية للمرضى غير القادرين، فضلًا عن تقديم معاشات شهرية لعدد من الأسر التي تعاني من ظروف صحية صعبة، بما يضمن لهم حياة كريمة ويخفف عنهم أعباء العلاج.

وأضافت أن دور المؤسسة يمتد كذلك إلى دعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر، من خلال المساهمة في بناء وتطوير المستشفيات وتجهيزها بالأجهزة الطبية الحديثة، حيث تعد مؤسسة أبو العينين من أكبر المساهمين في دعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، إلى جانب مساهماتها في مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب وغيرها من المؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها للمرضى بالمجان.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدة أن قصص التعافي تمثل مصدر إلهام كبير للمجتمع وتعكس قوة الإرادة والأمل، مشيدة بالدور الذي تقوم به مؤسسة أبو العينين في دعم المرضى والعمل المجتمعي.

وشهد حفل الإفطار تكريم السيدات من بطلات التعافي، حيث تم تسليمهن شهادات تقدير تقديرًا لشجاعتهن وإصرارهن على الحياة، في رسالة إنسانية تؤكد أن الأمل أقوى من المرض وأن قصص التعافي تظل دائمًا مصدر إلهام للجميع.