عماد متعب يفتح النار على لاعبي الأهلي

وجّه عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات لأداء الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وتحديدا خلال لقاء الفريق امام طلاع الجيش في الدوري الممتاز.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية “النادي الأهلي النهاردة كرتم مش ده الرتم اللي اكسب بيه دوري، ولا ده الاداء ولا الضغط اللي اكسب بيهم دوري، في حاجات كتير ناقصة الأهلي محتاج يعملها عشان يكسب الدوري”.

وسيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف محمد عاطف في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وشن النادي الأهلي هجوما قويا من أجل إحراز هدف التعادل ولكنه لم يتمكن، وسدد تريزيجيه تمريرة في الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع.

وتمكن هادي رياض من إحراز هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 20 بعد كرة عرضية من أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتصل إلى هادي رياض الذي سدد الكرة لتسكن الشباك.

وهدد أوجورو مرمى الأهلي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29 ولكن حولها الشناوي إلى ركنية.