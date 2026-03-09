التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والبنك الأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والبنك الأهلي، في اللقاء المقام حاليًا على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى:

أحمد الشناوي

خط الدفاع:

أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط:

محمود زلاكة – مصطفى زيكو – أحمد عاطف قطة – حامد حمدان – ناصر ماهر

خط الهجوم:

مروان حمدي

دكة البدلاء:

محمود جاد – أحمد توفيق – محمود مرعي – باسكال فيري – يوسف أوباما – إيفرتون داسيلفا – عودة فاخوري – دودو الجباس – فيستون ماييلي.

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى:

عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع:

محمود الجزار – داو سيريل – أحمد متعب – مصطفى دويدار

خط الوسط:

أحمد رضا – سعيدو سيمبوري – أحمد مدبولي – صلاح بوشامة

خط الهجوم:

أسامة فيصل – أحمد ياسر ريان

دكة البدلاء:

أحمد صبحي – محمد إبراهيم – أحمد النادري – مصطفى عبد الرحيم – أمير مدحت – سيد نيمار – أحمد أمين أوفا – مصطفى الزناري – ياو أنور.