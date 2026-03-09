تعرف علي سبب استبعاد نجم بيراميدز من مباراة البنك الاهلي

كشف الدكتور مصطفى المنير رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب استبعاد مهند لاشين لاعب الوسط الدولي من مباراة البنك الأهلي في الدوري.

ويلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

أوضح المنيري أن مهند لاشين يعاني من شد في السمانة تعرض له مؤخرا وفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي منحه راحة واستبعاده من لقاء البنك حتى لا تتفاقم الإصابة على أن يؤدي تدريبات تأهيلية مكثفة لتجهيزه للمشاركة في مباراة الجيش الملكي المقرر لها فجر السبت المقبل بالرباط في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.