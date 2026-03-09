محافظ بني سويف يشهد إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل 2030 لأربع محافظات

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، فعاليات مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، والذي نظمته وزارة التنمية المحلية والبيئة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد والترويج لفرصها الاستثمارية الواعدة.

جاء ذلك بحضور المحافظين: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، واللواء عمرو لاشين محافظ أسوان،

إلى جانب نواب المحافظين: السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد سامي التوني نائب محافظ الفيوم، والنائب أسامة رزق محمد نائب محافظ أسوان، والنائب هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فضلاً عن عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقيادات وزارة التنمية المحلية وشركاء التنمية.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يمثل خطوة جادة نحو مستقبل تنموي أفضل لمحافظات الصعيد، مشيراً إلى أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تحويل الخطط التنموية إلى واقع ملموس ينعكس على جودة حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بني سويف شهدت خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ مشروعات قومية وخدمية بقيمة تقارب 155 مليار جنيه، موجهاً الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما تحظى به المحافظة من دعم كبير في مختلف القطاعات التنموية، موجها الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على دعمها المستمر، وكذا وكافة الشركاء الذين ساهموا في إعداد الاستراتيجية.

وأوضح المحافظ أن رؤية بني سويف 2040 ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في: تحسين جودة حياة المواطن من خلال تطوير الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم والبنية التحتية، وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر تنويع القاعدة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وبناء الإنسان من خلال تطوير المؤسسات المحلية وتمكين الشباب والمرأة وبناء القدرات البشرية.

وأكد أن المحافظة تمتلك مقومات تنموية واعدة بفضل موقعها الجغرافي المتميز داخل إقليم شمال الصعيد، وقاعدتها الصناعية التي تضم 11 منطقة صناعية من بينها بياض العرب وكوم أبو راضي والمناطق الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية القومية مثل الطريق الدائري الإقليمي والقطار الكهربائي السريع التي تعزز فرص الاستثمار والخدمات اللوجستية.

وأشار المحافظ إلى أن الاستراتيجية تستهدف بناء اقتصاد محلي متنوع ومستدام من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعات الإلكترونية والغذائية والنسيجية والحرفية، إلى جانب السياحة والخدمات اللوجستية والتنمية العمرانية.

كما استعرض المحافظ عدداً من المشروعات والبرامج الاستراتيجية الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومن بينها استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في التعليم الفني، وتنمية الزراعات التصديرية، وتطوير الكورنيش الشرقي وواحة ميدوم ومجمعات الصناعات القائمة على الحجر الجيري.

وفي هذا السياق أشار المحافظ إلى تنفيذ مشروع المركز المتكامل لخدمات النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة، والذي يهدف إلى دعم المزارعين وتطوير الإنتاج والتسويق والتصدير في هذا القطاع الواعد، بما يعزز من القيمة الاقتصادية للمحاصيل الزراعية بالمحافظة.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن رؤية بني سويف 2040 تمثل خارطة طريق لمستقبل أكثر استدامة، وتعكس طموح المحافظة في أن تصبح نموذجاً ناجحاً للتنمية الإقليمية في صعيد مصر، مشدداً على أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وحضر المؤتمر كل من : من ديوان عام المحافظة كل من : مدير الوحدة الاقتصادية علاء سعيد ، ومدير المتابعة أشرف حماد، ومدير الإعلام سعيد رمضان ، ومديرة الإستثمار سلمى فتحي، مدير التخطيط العمراني رامي رجب، ومدير البيئة أسماء سامي، ومسؤولي المراسم ( محمد كامل ، ومحمد أسامة )، وفريق الوحدة الاقتصادية (نانسي طه، سارة عاطف)، ومن الجهات المجتمعية ببني سويف حضر كل من : مقرر فرع المجلس القومي للمرأة نيرمين محمود، ونقيب الزراعيين المهندس مصطفى راشد .