صحة بني سويف: تقديم 4 آلاف خدمة والكشف على 1355 مريضا ضمن حياة كريمة

نفذت مديرية الصحة ببني سويف تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة قافلة علاجية بقرية اهناسيا الخضراء _مركز بني سويف _ على مدار يومين ،في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وتم تنفيذ القافلة من خلال فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات هي (الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، العظام)، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1355 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان. وشملت الخدمات إجراء 131 تحليل دم و74 تحليل طفيليات ، 6 حالات أشعة عادية، 4 أشعة أسنان و72 حالة موجات فوق صوتية، إلى جانب تحويل حالة لعمل تقارير طبية نفقة دولة، وتحويل 14 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متعددة شملت التوعية بفيروس كورونا ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة وسرطان الثدي وسلامة الغذاء وسوء استخدام الأدوية والرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة.

وفي إطار مبادرات الكشف المبكر، تم إجراء فحوصات للاطمئنان على ضغط الدم والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة إلى 4003 خدمة طبية، بما يعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمة الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا