محافظ بني سويف يشارك في حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام والمسنين بالمؤسسات الاجتماعية

شارك اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، للأيتام والمسنين من نزلاء دور الرعاية بالمؤسسات الاجتماعية.

وذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، وكامل على غطاس السكرتير العام ، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، و أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

وحرص محافظ بني سويف، على تناول وجبة الإفطار وسط أبناء مؤسسة دار رعاية الأيتام ونزلاء دار المسنين، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، حيث تبادل الحديث مع الأطفال وكبار السن للاطمئنان على أحوالهم والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وتضمن حفل الإفطار الجماعي، الذي أقيم بقاعة جمعية رعاية الأيتام بمديرية التضامن الاجتماعي، عددًا من الفقرات الفنية والغنائية الترفيهية التي أدخلت البهجة والسرور على المشاركين في الإفطار، خاصة الأطفال الذين عبّروا عن سعادتهم بوجود المحافظ ومشاركته لهم هذه الأجواء الرمضانية

و أشار المحافظ خلال تواجده بين أبناء المحافظة من الأيتام والمسنين، إلى أهمية التواصل المستمر ومتابعة مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدماتها لمختلف الفئات العمرية من الأطفال وكبار السن، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لهذه الفئات، مؤكدًا أن رعاية الأيتام والمسنين واجب إنساني ومجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع.