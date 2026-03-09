المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة السلام.

تفاصيل الواقعة



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام 3 عاطلين بالتزوير والنصب علي المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة السلام، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين جيث تبين أنهم 3 عاطلين وبتفتيشهم عثر بحيازتهم علي محررات مزورة بلغت 200 محرر مزور، ولاب توب وجهاز كمبيوتر يؤكد نشاطهم الاجرامي في التزوير، ماسح ضوئي وطابعة، 3 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدموها في مزاولة نشاطهم الاجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.