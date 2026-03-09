ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين، ويأتي ذلك إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة – للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان، وطلبات الالتحاق بالكيان، ومطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.