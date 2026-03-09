نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

تفقدت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ الأعمال ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، وحل أي معوقات قد تُحيل من تنفيذ الأعمال ، بما يضمن سرعة الإنتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُرافقها الأستاذ عمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق.

وخلال الجولة، اطمأنت نائبة المحافظ على إنتهاء أعمال الرصف الجارية بشارع الجلاء بطول ٦ آلاف متر مسطح، وبتكلفة إجمالية بلغت ١٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، والتي شملت رصف وتوسعة الشارع بدءًا من ميدان الصاغة وصولًا إلى ميدان المحطة في الاتجاهين، إلى جانب رفع كفاءة البلدورات والأرصفة بتركيب بلاط الإنترلوك لتيسير حركة المواطنين.

وخلال الجولة، استعرضت نائبة المحافظ الرسومات الهندسية والمقترحات الخاصة بتطوير الحدائق والمتنزهات الواقعة بنطاق شارع الجلاء، وذلك بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسية بالحي للوقوف على أفضل التصورات المقترحة لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمظهر الحضاري للمدينة ويوفر متنفسًا مناسبًا للمواطنين والزائرين.

شددت نائبة المحافظ على رئيس الحي بضرورة التنسيق المستمر مع الشركات المنفذة للأعمال، لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لدخوله الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي للشوارع الرئيسيه بمدينة الزقازيق.