تنفيذ 563 مشروعًا خدميًا بتكلفة 30 مليار جنيه بالشرقية

اعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن تنفيذ (٥٦٣) مشروعًا خدميًا بتكلفة(٣٠ مليار و١٠٠ مليون)جنيهاً علي مدار عام ٢٠٢٦ مشيداً بالجهود المبذولة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية، والتي ستحقق طفرة غير مسبوقة لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي جاءت نتيجة للتخطيط الجيد والعمل المتواصل والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية.

أوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل قطاعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية،لتكتب الشرقية صفحة جديدة من التنمية الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة المراكز والمدن والقرى،لافتا إلي أنه جاري تنفيذ عدداً من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها الأبنية التعليمية، والصحة، والطرق، والصرف الصحي، والشباب والرياضة، وتحسين البيئة والري والاستثمار ، إلى جانب قطاعات الأوقاف والأزهر والإدارة المحلية والدعم الفني والكهرباء.

وأشار إلي أنه جار تنفيذ 120 مشروعًا في الأبنية التعليمية بتكلفة ٢.٧ مليار جنيهاً و12 مشروعات في قطاع الصحة بتكلفة ٤.١ مليار جنيهاً و182 مشروعًا في قطاع الطرق بتكلفة ٩.٨ مليار جنيهاً.

كما أنه جاري تنفيذ مشروعات في الأوقاف والأزهر بتكلفة ١١٨.١ مليون جنيهاً و88 مشروعات للصرف الصحي بتكلفة ٦.٥ مليار جنيهاً ومشروعاين بالإسكان بتكلفة ٤٥.٣ مليون و24 مشروعاً بقطاع مياة الشرب بتكلفة ٣٢٨.٦ مليون.

أكد محافظ الشرقية أن هذه المشروعات تعكس تنوع وقوة الإنجازات المحققة على ارض الواقع خلال هذا العام وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشددًا على استمرار العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال المشروعات الجارية وبدء مشروعات جديدة تلبي تطلعات أبناء المحافظة.