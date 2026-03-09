عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

وجهت الإعلامية داليا فؤاد رسائل إلى الإعلامي عمرو أديب بعد خروجها من السجن على خلفية أزمتها السابقة، معربة عن رغبتها في ظهور الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.





وقالت في منشور عبر فيسبوك إن حديث عمرو أديب عن ضرورة التثبت قبل إصدار الأحكام كان لافتًا، خاصة عندما استشهد بآية تدعو إلى التأكد من الأخبار قبل تصديقها.





وأشارت إلى أن ما قيل عنها خلال الأزمة انتشر على نطاق واسع قبل اتضاح الحقيقة، مؤكدة أن الكلمة قد تؤثر في سمعة الإنسان وحياته، وشددت على أنها لا تهاجم أحدًا، بل تطالب بالعدل، لافتة إلى أن القضاء المصري أنصفها.





