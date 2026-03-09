قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: لا سلام بلا عدل.. ولا اِستقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية، التى تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط، وموقف مصر فيها واضح لا لبس فيه: "لا سلام بلا عدل.. ولا اِستقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية"  ونرفض رفضاً قاطعاً؛ أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فهذا خط أحمر؛ لن تسمح مصر بتجاوزه أبداً.


وأضاف الرئيسي السيسي، أن " لقد شكل الوصول إلى اِتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، فى إطار خطة الرئيس الأمريكى " دونالد ترامب"، محطة فارقة فى تاريخ هذا الصراع ونؤكد اليوم رفضنا القاطع، لأى محاولات للاِلتفاف على هذا الاِتفاق أو تعطيله، كما نشدد على ضرورة الإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية، والشروع فى إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسى جاد، يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، باِعتباره الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق سلام عادل ودائم فى المنطقة.

وفى السياق ذاته؛ نحذر من محاولات إشعال الفتن فى حوض النيل والقرن الإفريقى، فهذه مغامرات بالغة الخطورة، ستترتب عليها تداعيات؛ لا قدرة لأحد على اِحتوائها، ولن يكون أى طرف بمنأى عن آثارها ومصر؛ التى تنادى دائماً بالتعاون والتكامل مع الدول الشقيقة فى حوض النيل، لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية، تهدد حاضرها ومستقبلها.
الحضور الكريم، رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات، إلا أن اِقتصادنا فى منطقة الأمان؛ بشهادة المؤسسات الدولية المعنية  ونأمل ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة، تداعيات اِقتصادية تؤثر على مصر ، كما حدث منذ أكتوبر 2023، حيث تكبدنا خسائر؛ قاربت على عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس، بسبب الحرب فى غزة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب.


وأؤكد أن أعظم ما يميز مصر، هو شعبها الأصيل ووعيه المستنير، ووحدته التى لا تنفصم، وتماسكه الذى لا يتزعزع أمام التحديات والمتغيرات، وكذلك إصراره على العمل والبناء، ليكون السند الحقيقى؛ لمسيرة الوطن فى تنمية الإنسان المصرى، وتأهيل الكوادر وتمكين النوابغ، لتحقيق حلمنا الكبير؛ بأن تتبوأ مصر المكانة التى تستحقها بين الأمم المتقدمة.
 
وقال إن الاِحتفال بيوم الشهيد؛ ليس مجرد كلمات تُقال، بل هو عهدٌ يتجدد؛ بأن نصون ما ضحوا من أجله، وأن نعمل بإخلاص واِجتهاد؛ من أجل رفعة مصر وتقدمها، وأن نُربى أبناءنا على حب الوطن والدفاع عنه، كلٌ فى موقعه ومجاله وأعاهدكم أمام الله تعالى، أننا سنواصل العمل بلا كلل، لتحقيق ما تصبو إليه آمال وطموحات شعبنا العريق، فى المستقبل القريب.


وتابع: رحم الله شهداء مصر الأبرار، وجعل تضحياتهم نوراً؛ يضيء لنا طريق المستقبل، وذكراهم وقوداً؛ يحرك جهود العمل، ويحقق الرفعة لهذا البلد العظيم.
 

القضية الفلسطينية السيسي فلسطين الشعب الفلسطينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

دعاء العشر الأواخر من رمضان

دعاء العشر الأواخر من رمضان .. احرص عليه في صلاة التهجد وقبل الإفطار

موفدو الأوقاف في موزمبيق يشاركون في أكبر إفطار رمضاني

موفدو الأوقاف بموزمبيق يشاركون في أكبر إفطار رمضاني للجالية المصرية| صور

الجامع الأزهر يشهد ملتقى «معالم ترسيخ اليقين في ظل تعمد تشويش المفاهيم»

الجامع الأزهر يشهد ملتقى «معالم ترسيخ اليقين في ظل تعمد تشويش المفاهيم»

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد