جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، "تصفية خلية تابعة لحزب الله اللبناني في قرية مسيحية جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تحت عنوان "عاجل وخطير"، إن "قوات اللواء 300 بقيادة الفرقة 146 تعمل في منطقة جنوب لبنان في إطار عملية الدفاع الأمامي".





وأضاف: أنه "خلال النشاط رصدت القوات خلية تابعة لحزب الله الإرهابي تدخل إلى موقع داخل قرية مسيحية تقع في جنوب لبنان حيث قامت القوات بتوجيه طائرة مقاتلة لتقوم بمهاجمة الإرهابيين والقضاء عليه".





وقال إن "وجود إرهابيين داخل القرية يشكل مثالا إضافيا على قيام حزب الله بالاستغلال الساخر للبنى التحتية المدنية لأغراض إرهابية".





وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن "قواته ستواصل العمل على تعزيز خط الدفاع الأمامي والتحرك ضد تعاظم قدرات حزب الله الإرهابي ومحاولات إعادة إعماره".





ولم يذكر بيان الجيش الإسرائيلي اسم "البلدة المسيحية" التي عملت قواته فيها ضد خلية حزب الله.