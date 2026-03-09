مجموعة السبع الصناعية تناقش استخدام احتياطيات النفط لمواجهة تداعيات حرب إيران

يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية اليوم لمناقشة إمكانية الإفراج المشترك عن احتياطيات النفط الاستراتيجية.

وعند سؤال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن موقفها من إمكانية الإفراج عن احتياطيات النفط لتهدئة ارتفاع أسعار النفط العالمية، صرّح للصحفيين يوم الاثنين: "يُجرى نقاش حول هذا الموضوع في قمة مجموعة السبع اليوم، وسيتم تحديد الخطوات التالية،" بحسب قناة سي إن إن الأمريكية.

وعند سؤال مماثل، قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية: "سيعقد اليوم اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع.. كما سيتم مناقشة التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران".

وتُشكل الضربات في الشرق الأوسط تهديدات متزايدة لمواقع الطاقة وخطوط النقل.

وتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل يوم الأحد، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا الرقم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

ويتعين على الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية - الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والمملكة المتحدة وأكثر من عشرين دولة أخرى - الاحتفاظ باحتياطيات نفطية تعادل على الأقل 90 يومًا من صافي الواردات.

وفي حال حدوث انقطاع حاد في الإمدادات، يمكن اللجوء إلى هذه الاحتياطيات.