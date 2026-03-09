واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إدراج جماعة الإخوان المسلمين السودانيين على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً، ونية تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها إن جماعة الإخوان المسلمين السودانيين، المؤلفة من الحركة الإسلامية السودانية وجناحها المسلح - لواء البراء بن مالك – تستخدم العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض جهود حل النزاع في السودان ونشر أيديولوجيتها الإسلامية المتطرفة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الجماعة ساهمت بأكثر من 20 ألف مقاتل في الحرب في السودان، تلقى العديد منهم تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت إلى أن مقاتلو لواء البراء بن مالك التابعين للجماعة نفذوا عمليات إعدام جماعية للمدنيين في المناطق التي سيطروا عليها، وأعدموا مدنيين مراراً وتكراراً بإجراءات موجزة بناءً على العرق أو الأصل الإثني أو الانتماء المزعوم لجماعات المعارضة.

وأوضح البيان أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت جماعة الإخوان المسلمين السودانيين (BBMB) على قائمة العقوبات في سبتمبر 2025 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، "فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي"، لدورها في الحرب الوحشية التي شهدها السودان.

وأشارت إلى أن تصنيف الإرهاب يكشف عن كيانات وأفراد ويعزلهم، ويحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والموارد اللازمة لتنفيذ هجماتهم.

وتُجمّد جميع ممتلكات ومصالح جماعة الإخوان المسلمين السودانيين الموجودة في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو تحت سيطرة شخص أمريكي ويُحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا التعامل تجاريًا مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، وقد يُعرّض الأشخاص الذين يُجرون معاملات أو أنشطة معينة مع جماعة الإخوان المسلمين السودانيين أنفسهم لخطر العقوبات.