السودان يدين اختراق طائرات مسيّرة إثيوبية لأراضيه ويحذر من التصعيد

أدانت وزارة الخارجية السودانية دخول طائرات بدون طيار من داخل الأراضي الإثيوبية إلى العمق السوداني خلال شهر فبراير وبداية مارس الجاري، مؤكدة أن تلك التحركات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وعدوانًا صريحًا على الدولة السودانية.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الحكومة السودانية ظلت تتابع هذه التطورات، معتبرة أن هذا السلوك العدائي مرفوض شكلاً وموضوعًا، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وحذرت الخرطوم السلطات الإثيوبية من مغبة استمرار ما وصفته بالأعمال العدائية، مشددة على احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لمثل هذه الاعتداءات بكافة الوسائل المتاحة.