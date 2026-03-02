الاتحاد السكندري يحقق الفوز على غزل المحلة بثنائية في الدوري

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري .

وسجل غزل المحلة هدف التقدم عن طريق جيمي موانجا في الدقيقة 21 قبل أن يلغي حكم الفيديو الهدف بداعي وجود تسلل.

سجل الاتحاد هدف التقدم عن طريق أبو بكر ليادي في الدقيقة 57 قبل أن يضيف يسري وحيد الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 88 بعد متابعته لتسديدة أفشة .

بهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 20 في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد غزل المحلة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري

شكيل الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة

محمود جنش في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ومصطفى إبراهيم وكريم الديب في الدفاع، ومحمود دونجا ومحمود عماد وأبو بكر ليادي في الوسط، ويسري وحيد وفادي فريد ومابولولو في الهجوم.