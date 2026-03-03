محمد علي رزق يشيد بمسلسل “توابع”: خلصت خمس حلقات ورا بعض

أعرب الفنان محمد علي رزق عن إعجابه الشديد بمسلسل “توابع”، بعدما كشف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك عن تجربة مشاهدته للعمل خلال شهر رمضان.

وقال رزق: "من أول رمضان و أنا كل ما أقرر أفتح مسلسل "توابع" أتسحل فحاجه أو يسقط مني".

وتابع: "فقررت النهاردة بعد الفجر إني هشغل المسلسل

و خصوصاً إني بحب ثنائية يحيى إسماعيل و محمد ناير

من أول ريڤو".



وأضاف: “ويا دوب فتحت أول حلقة ولاقيت نفسي هوب خلصت الحلقة الخامسة…ولولا النوم كبس كنت كملت”.

واختتم: "مسلسل " توابع" حلو أوي".

قصة مسلسل توابع:

تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية “إنفلونسر متخصصة في علم النفس”، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع

العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من: أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل