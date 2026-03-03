قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026 خلال أحدث تحديثات صادرة عن البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليتحرك في نطاق 49 جنيهًا، مع اقتراب سعر البيع في بعض البنوك من مستوى 49.30 جنيه، وفقًا لبيانات التداول المعلنة بالبنوك.

وتراوحت أسعار الشراء بين 49.070 جنيه و49.200 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 49.170 جنيه و49.302 جنيه، في نطاق يعكس زيادة جماعية شبه متزامنة بين أغلب البنوك.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-3-2026 في البنوك (شراء / بيع):

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 49.200 جنيه شراء – 49.232 جنيه بيع

HSBC: 49.200 جنيه شراء – 49.300 جنيه بيع

بنك مصر: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

QNB الأهلي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

أسعار الدولار

البنك العقاري المصري العربي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 49.162 جنيه شراء – 49.302 جنيه بيع

بنك البركة: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 49.070 جنيه شراء – 49.170 جنيه بيع

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سجل أعلى سعر شراء عند 49.200 جنيه في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وHSBC، بينما بلغ أعلى سعر بيع 49.302 جنيه في البنك المركزي المصري.

واستقر السعر عند 49.170 جنيه للشراء و49.270 جنيه للبيع في عدد كبير من البنوك، من بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قناة السويس وQNB الأهلي.

وجاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 49.070 جنيه مقابل 49.170 جنيه للبيع، في حين سجل بنك البركة وبنك الكويت الوطني 49.150 جنيه للشراء و49.250 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

ترشيحاتنا

جثة

مصرع طالب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمدينة ناصر بأسيوط

أرشيفية

تفاصيل محاكمة عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في عين شمس

صورة أرشيفية

مجهولون يضرمون النيران في معرض ألوميتال شهير بالمحلة.. والأمن يلاحق المتهمين

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد