موافقة برلمانية على 4 اتفاقيات دولية بقروض بـ532 مليون دولار لمشروعات النقل

أبدي النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، موافقته على 4 اتفاقيات دولية بقروض بقيمة 532 مليون دولار لصالح وزارة النقل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أثناء مناقشة 4 اتفاقيات دولية بقروض لصالح مشروع قطار العاشر من رمضان.

وقال النائب: بما إن المشروع بدأ ويرتبط بتنمية حقيقية، ماذا سنستفيد لو توقفنا عن القرض، ومن ثم التوقف الآن يؤثر على التنمية، لاسيما في ظل النهضة التي تتم في العاصمة الإدارية، وتابع: لأول مرة وعلى غير العادة نحن أمام ضرورة الموافقة على استكمال المشروعات التنموية التي بدأناها، مشيرا إلى أن ميناء دمياط أصبح 3 موانئ، ولابد من شبكة طرق قوية لاستيعاب حركة التنمية.

وبدأ النائب ضياء الدين داود، حديثه، قائلا: "على غير العادة والمتوقع أعلن موافقتي المبدئية على الاتفاقيات الثلاثة، لماذا نائب من المعارضة يوافق على هذه القروض؟، في ظل الأوضاع الموجودة، إحنا بنتكلم عن تنمية، نتكلم أن نكون أمام بناء حقيقي في البلد، نستفيد من المشروع أن الناس توصل إلى العاصمة الإدارية وتسكن فيها، رغم أننا اختلفنا في البداية مع المشروع، نحن أمام ضرورات وهناك محاور تنموية، نحن أمام ضرورة الموافقة على استكمال المشروعات التنموية التي بدأناها لذلك استثناء أوافق على هذه الاتفاقيات.