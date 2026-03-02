قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
موعد ومكان عزاء زوج الفنانة نور اللبنانية
وسط أجواء من السكينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة..إنفوجراف
الملك عبد الله للرئيس الأمريكي: الأردن يرفض الاعتداءات الإيرانية
فن وثقافة

موعد ومكان عزاء زوج الفنانة نور اللبنانية

نور وزوجها الراحل يوسف انطاكي
نور وزوجها الراحل يوسف انطاكي
تقى الجيزاوي

رحل رجل الأعمال يوسف انطاكي، زوج  الفنانة نور اللبنانية، عن عالمنا، اليوم الإثنين.

وأعلن “بول انطاكي”، شقيق يوسف أنطاكي، عبر حسابه على “فيسبوك”، موعد جنازة وعزاء شقيقه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقام الجنازة ظهر يوم الخميس المقبل في كنيسة القديس كيرلس في منطقة مصر الجديدة، ويقام العزاء في نفس اليوم، الساعة 7.30 مساء.

وتزوجت الفنانة نور من زوجها الراحل يوسف أنطاكي عام 2009 ولديهم طفلان.

أحدث أعمال نور اللبنانية

شاركت الفنانة نور اللبنانية في ماراثون رمضان الماضي بمسلسل جودر 2، وهو من بطولة ياسر جلال، الذي قدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه.

ويشاركه البطولة: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

يوسف انطاكي نور اللبنانية احدث اعمال نور اللبنانية

