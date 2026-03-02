موعد ومكان عزاء زوج الفنانة نور اللبنانية

رحل رجل الأعمال يوسف انطاكي، زوج الفنانة نور اللبنانية، عن عالمنا، اليوم الإثنين.

وأعلن “بول انطاكي”، شقيق يوسف أنطاكي، عبر حسابه على “فيسبوك”، موعد جنازة وعزاء شقيقه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقام الجنازة ظهر يوم الخميس المقبل في كنيسة القديس كيرلس في منطقة مصر الجديدة، ويقام العزاء في نفس اليوم، الساعة 7.30 مساء.

وتزوجت الفنانة نور من زوجها الراحل يوسف أنطاكي عام 2009 ولديهم طفلان.

أحدث أعمال نور اللبنانية

شاركت الفنانة نور اللبنانية في ماراثون رمضان الماضي بمسلسل جودر 2، وهو من بطولة ياسر جلال، الذي قدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه.

ويشاركه البطولة: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.