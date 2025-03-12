نور اللبنانية تجسد الشر في «جودر 2» بأداء استثنائي لشخصية شواهي

تفرض نور اللبنانية حضورها القوي من خلال شخصية "شواهي"، الساحرة الشريرة المتسلطة، التي تتحكم في كل من حولها بلا رحمة، وذلك في الحلقات الأخيرة من مسلسل "جودر 2".

مشهد مؤثر يكشف قسوتها

أحد أقوى المشاهد التي برزت فيها نور، كان لحظة كشف خيانة خادمتها، التي كانت تعمل لصالح شقيقها. تنقلت نور في أدائها بسلاسة من الشك إلى الغضب، وصولًا إلى التهديد، مستخدمة نظراتها الحادة وتعبيراتها القوية، مما جعل المشهد مشحونًا بالتوتر.

الخادمة وقفت تتوسل طلبًا للعفو، لكن "شواهي" لم تتأثر، بل ازدادت قسوةً، كاشفة عن وجهها الحقيقي كساحرة لا تعرف الرحمة ولا تقبل بالخيانة. هذا التحول في الأداء عكس تنوع أدوات نور التمثيلية، وقدرتها على تقديم شخصية تجمع بين القوة والشر، مما جعلها واحدة من أبرز شخصيات العمل وأكثرها تأثيرًا.

موعد عرض مسلسل "جودر 2"

قناة DMC: الساعة 12:15 صباحًا (الإعادة متاحة) DMC دراما: الساعة 9:00 مساءً – الإعادة 3:00 صباحًا متاح أيضًا عبر إحدى المنصات الشهيرة

"جودر 2": عالم من الخيال والسحر

يعيد المسلسل الجمهور إلى زمن الحكايات الفريدة، حيث يتقاطع السحر بالواقع، مدعومًا بتأثيرات بصرية متطورة لم يسبق استخدامها في الدراما المصرية. ومن خلال مستوى إخراجي رفيع المستوى وإنتاج ضخم، يعيش المشاهد حالة من التشويق والإثارة، خاصة وأن حكايات شهرزاد ارتبطت دائمًا بالمواسم الرمضانية.

المسلسل بطولة: ياسر جلال في شخصيتي شهريار وجودر المصري ، نور اللبنانية ياسمين رئيس، أحمد فتحي تأليف: أنور عبد المغيث إخراج: إسلام خيري