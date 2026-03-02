الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

أعلن الحرس الثوري الإيراني شن ضربة عسكرية استهدفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصعيد يضاف إلى سلسلة الضربات المتبادلة بين الجانبين.

و من جانبه، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين استهداف قيادي بارز من "حزب الله" في غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.





وجاء في بيان الجيش: "هاجم جيش الدفاع قبل قليل في بيروت بشكل موجه بالدقة عنصرًا إرهابيًا بارزًا في حزب الله".

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم ليس المستهدف في هجوم الضاحية.





وذكرت القناة 13 أن القصف استهدف شخصيات في الذراع العسكري لـ"حزب الله".





