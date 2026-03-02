رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام فرض حظر على أنشطة حزب الله العسكرية، وحصرها في المجال السياسي داخل لبنان، في ضوء هجمات الحزب الإرهابية على إسرائيل.

وقال: "نعلن رفضنا لأي عمل عسكري أو أمني يُنفذ من الأراضي اللبنانية خارج إطار المؤسسات الشرعية، ما فعله حزب الله يُعدّ خروجاً عن قرارات الحكومة".

وفي وقت سابق، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله، متوعدا بدفعه ثمنا باهظا لإطلاقه النار على إسرائيل، مؤكدا أن الأمين العام للحزب نعيم قاسم بات هدفا واضحا.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين عن استهدافه موقعًا للدفاع الصاروخي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مشمار الكرمل جنوب مدينة حيفا، باستخدام صواريخ نوعية وسرب من الطائرات المسيرة، مؤكداً أن الهجوم جاء ثأراً لدم آية الله الإمام علي الحسيني الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وقال الحزب في بيان رسمي: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع والرد في الزمان والمكان المناسبين"، مضيفاً: "هذا الرد هو رد دفاعي مشروع، وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان".

وأكد البيان أن الهجوم استهدف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي رداً على "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" وعلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية منذ أكثر من خمسة عشر شهراً.

في المقابل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، رداً على صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن الغارات استهدفت أهدافاً تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان"، مؤكدًا أنه "لن يسمح للمنظمة بتشكيل تهديد لدولة إسرائيل وإلحاق الأذى بمدنيي شمال إسرائيل".