حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة

أفاد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" في الرياض، بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت مسيّرتين كانتا متجهتين نحو محيط مرافق رأس التنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية، موضحا أن شظايا سقطت داخل أحد المرافق، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود، تمت السيطرة عليه وفق بيانَي وزارتي الطاقة والدفاع.

وأشار الوصيف، خلال رسالة على الهواء، إلى أن رأس التنورة تقع شرق المملكة قرب الكويت والبحرين وقطر، وتعد من المناطق الحيوية القريبة جغرافياً من إيران، ما يفسر حساسية الموقع، مؤكدا أن التعامل مع الحادث تم باحترافية، مع اتخاذ إجراءات احترازية مؤقتة في بعض الوحدات.

وأضاف أن التطورات جاءت بعد ساعات من بيان عربي - خليجي - أمريكي مشترك أدان الهجمات، وأعقب اجتماعاً استثنائياً لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، شدد على حق الدول في الدفاع عن نفسها والدعوة إلى تغليب الحوار لخفض التصعيد في المنطقة.