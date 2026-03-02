ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت مديريتى الطب البيطري والتموين بشن حملة تفتيشية مكبرة بمركز ومدينة الإبراهيمية أسفرت عن ضبط (٥ طن) دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة و مخالفة للمواصفات القياسية وعدم وجود فواتير أو مستندات دالة على مصدرها و تم تحرير محضر مخالفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

أكد محافظ الشرقية إستمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضه للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.