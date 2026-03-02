قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية
تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر | تفاصيل
انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين
إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية
وزير التعليم : نعمل على بناء وعي وطني متكامل من خلال مادة التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يصدر 23 قراراً تأديبيا لـ 81 من العاملين المقصرين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (٢٣) قرارا تأديبيا بحق (٨١) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة  لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٨١) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة (الزقازيق - أبو حماد - منيا القمح – كفر صقر - فاقوس - ههيا - ديرب نجم - أبو كبير - القنايات - بلبيس  ) حيث تنوعت العقوبات ما بين الغرامة والإنذار والخصم من الأجر وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.

اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الإنضباط الوظيفي.

الشرقية محافظ الشرقية العاملين بالجهاز الإداري جهات التحقيق الشؤون القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

بلال عطية

بلال عطية يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام.. تفاصيل

سلوت - محمد صلاح

دوره حاسم جدا .. أرني سلوت: محمد صلاح هو مفتاح قوة ليفربول

ميدو

بعد الفوز على بيراميدز.. ميدو يحذر الزمالك: لسه ماكسبناش حاجة

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد