محافظ الشرقية يصدر 23 قراراً تأديبيا لـ 81 من العاملين المقصرين

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (٢٣) قرارا تأديبيا بحق (٨١) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٨١) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة (الزقازيق - أبو حماد - منيا القمح – كفر صقر - فاقوس - ههيا - ديرب نجم - أبو كبير - القنايات - بلبيس ) حيث تنوعت العقوبات ما بين الغرامة والإنذار والخصم من الأجر وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.

اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الإنضباط الوظيفي.