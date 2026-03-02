مهلبية قمر الدين.. حلوى رمضانية بطعم شرقي مميز

مهلبية قمر الدين من أشهر الحلويات التي تُزيّن المائدة في شهر رمضان، إذ تجمع بين الطعم المنعش وقوام المهلبية الكريمي، لتكون خيارًا مثاليًا بعد الإفطار أو في السحور.



المكونات:



كوبان من عصير قمر الدين المركز

كوبان من الحليب

3 ملاعق كبيرة من النشا

3 ملاعق كبيرة من السكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة فانيليا

مكسرات أو جوز الهند للتزيين



طريقة التحضير:



في قدر على نار متوسطة، يُمزج عصير قمر الدين مع الحليب والسكر جيدًا.

يُذاب النشا في كمية قليلة من الحليب البارد، ثم يُضاف إلى الخليط مع التقليب المستمر.

يُترك الخليط على النار مع التحريك حتى يثخن القوام ويبدأ في الغليان.

تُضاف الفانيليا ويُقلب الخليط لمدة دقيقة إضافية.

تُسكب المهلبية في أكواب التقديم وتُترك لتبرد في درجة حرارة الغرفة.

توضع في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك تمامًا.

تُزيَّن بالمكسرات أو جوز الهند قبل التقديم.

نصائح لنجاح الوصفة:

للحصول على لون أغمق ونكهة أقوى، يمكن زيادة كمية قمر الدين وتقليل الحليب.

يمكن إعدادها بطبقتين (مهلبية بيضاء ومهلبية قمر الدين) لمظهر أنيق في العزومات.

تُحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام في وعاء محكم الغلق.