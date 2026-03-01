ماذا يحدث لجسمك عند تناول البط؟

أكدت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري، أن البط من أكثر أنواع الطيور التي يقبل عليها المصريون، خاصة البلدي والمولار، موضحة حقيقة الجدل الدائر حول ما يُعرف بـ«بط بغال».



وأوضحت أن تسمية «بط بغال» لا تعني إطلاقًا أنه مُهجن مع حيوان آخر مثل البغل، كما يعتقد البعض، مؤكدة أن الاسم يُطلق عليه فقط لكبر حجمه، وشراهته في الأكل، وعلو صوته.



وأضافت أن بط المولار ناتج عن تهجين سلالات بط مع بعضها لإنتاج هذا النوع المعروف، لكنه يُعد عقيمًا لا يصلح للتزاوج أو الفقس، ولذلك يتم الحصول عليه من خلال استيراد الأمهات الأصلية أو البيض المخصب.





وأشارت رئيس قسم الإرشاد البيطري إلى أن لحم البط يتميز بمذاقه الجيد، كما أنه أقل في نسبة الكوليسترول مقارنة ببعض أنواع اللحوم الأخرى.

وكشفت عن أبرز فوائده الصحية، والتي تشمل:



زيادة الرغبة الجنسية:



لحم البط الأحمر قد يساهم في زيادة إفراز هرمون البروجستيرون لدى المرأة، ما قد ينعكس على تعزيز الرغبة الجنسية، ويفضل تناول صدر البط للحصول على فائدة أكبر.



دهون صحية:



يحتوي لحم البط على أنواع من الدهون المفيدة للجسم عند تناوله باعتدال.



غني بالبروتين:

تصل نسبة البروتين في لحم البط إلى نحو 16%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببعض أنواع لحوم الطيور الأخرى.



مصدر مهم لفيتامينات B:



يحتوي على مجموعة من الفيتامينات أبرزها الريبوفلافين، الثيامين، النياسين، حمض البانتوثنيك، إضافة إلى فيتامينات B1 وB2 وB3 وB5 وB6 وB7 وB9 وB12، ما يدعم صحة الأعصاب والطاقة والتمثيل الغذائي.



غني بالسيلينيوم:

كل 100 جرام من لحم البط تمد الجسم بنحو ثلث احتياجه اليومي من السيلينيوم، وهو عنصر مهم لدعم المناعة والمساعدة في الوقاية من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.



مصدر جيد للحديد:



يساهم في تكوين الهيموجلوبين، حيث إن 100 جرام منه توفر نحو 15% من الاحتياج اليومي من الحديد.



يحتوي على النحاس:



وهو عنصر ضروري للنمو السليم ودعم وظائف الجسم الحيوية، إذ توفر 100 جرام منه قرابة 15% من الاحتياج اليومي.



واختتمت الدكتورة سماح نوح تصريحاتها بالتأكيد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الغذائية أو طرق التربية، مشددة على أن الاعتدال في تناول أي نوع من اللحوم هو الأساس للحفاظ على الصحة.