إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
مصر تقترب من استضافة كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة
مسئول أممي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أول بعثة لحفظ السلام تشهد تطورًا مستمرًا
إسلام كمال يحذر من المربع الأسود بعد تصاعد التوترات الإقليمية
السنغال تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
عكاشة: مفاوضات جنيف كانت «عرض استسلام».. وهدف الحرب إسقاط نظام المرشد |فيديو
اليابان تتحرك دبلوماسيًا لحماية أمن الطاقة ومنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي
وزير الخارجية الأردني لروبيو: المملكة ستتخذ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها
رياضة

مصر تقترب من استضافة كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة

محمد سمير

حققت مصر خطوة كبيرة على طريق استضافة بطولة كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والمقررة في نوفمبر المقبل، بعد الزيارة التفتيشية التي قام بها ماثيو ديفيد تشارلي، مدير الرياضة والمسابقات بالاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي حملت مؤشرات إيجابية بشأن قوة الملف المصري وجاهزيته التنظيمية.

وشهدت الزيارة استقبال عمرو الصادق، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، لمسؤول الاتحاد الدولي، بحضور قيادات الاتحاد، قبل عقد اجتماع موسع مع المهندس عادل سليم نائب رئيس الاتحاد المصري، تم خلاله استعراض تفاصيل ملف الترشح، والرؤية التنظيمية المتكاملة لاستضافة البطولة، بما يشمل الجوانب الفنية واللوجستية والتسويقية.

واستمرت الزيارة على مدار 24 ساعة، خضعت خلالها مختلف عناصر الملف المصري للتقييم، حيث تم تفقد عدد من المنشآت الرياضية المقترحة، في مقدمتها مجمع حسن مصطفى الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر، الذي نال إشادة واضحة من مسؤول الاتحاد الدولي، في ظل ما يتمتع به من بنية تحتية حديثة وتجهيزات تواكب المعايير الدولية لاستضافة البطولات الكبرى.

وأكد تشارلي أن المجمع يمتلك المقومات الكاملة لاستضافة حدث عالمي بهذا الحجم، سواء من حيث الملاعب أو الخدمات المساندة أو سهولة الوصول والتنظيم.

ولم تقتصر الجولة على المنشآت الرياضية فقط، بل شملت أيضا عددا من الفنادق المطلة على منطقة أهرامات الجيزة، حيث تم تقييم مستوى الإقامة والخدمات المقدمة للوفود والفرق المشاركة.

وأبدى مسؤول الاتحاد الدولي إعجابه بجودة الخدمات وقرب أماكن الإقامة من مواقع المنافسات، إضافة إلى القيمة السياحية الفريدة التي توفرها المعالم التاريخية، وهو ما يمنح البطولة بعدا استثنائيا على المستويين الرياضي والثقافي.

كما تضمنت الجولة زيارة إلى المتحف المصري الكبير، حيث أشار تشارلي إلى أن إقامة البطولة في مصر ستمنح الحدث طابعا مميزا يجمع بين الرياضة والحضارة، ويعزز من الصورة العالمية للبطولة.

وتتنافس مصر حاليًا مع بولندا على شرف تنظيم البطولة، على أن يقدم الاتحاد المصري عرضا تقديميا عبر الإنترنت الأسبوع المقبل أمام مسؤولي الاتحاد الدولي، يتضمن الجوانب الفنية والتنظيمية وخطط التسويق والترويج.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة بنهاية مارس 2026، وسط تفاؤل داخل الأوساط الرياضية المصرية بإمكانية حسم الملف لصالح القاهرة، في ظل الإشادات الدولية التي صاحبت الزيارة التفتيشية.

وتعكس هذه الخطوة تطور ملف رياضات ذوي الإعاقة في مصر، وقدرتها على تنظيم بطولات كبرى وفق أعلى المعايير، بما يعزز من مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية، ويؤكد جاهزيتها لاستقبال واحدة من أهم بطولات كرة السلة 3×3 على الكراسي المتحركة على مستوى العالم

كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة كأس العالم 3×3 كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 لكرة السلة الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ماثيو ديفيد تشارلي

