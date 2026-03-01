حسام عبدالمجيد يرفض تجديد عقده مع الزمالك بـ 16 مليون جنيه

رفض حسام عبدالمجيد مدافع نادي الزمالك العرض المقدم من إدارة النادي لتجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقدم نادي الزمالك عرض بقيمة 16 مليون جنيه لحسام عبدالمجيد لمحاولة إقناعه بالاستمرار مع الفريق لفترة جديدة.

ورفض مدافع منتخب مصر العرض المقدم من النادي وأصر على الخروج لاستكمال مشواره في أحد الدوريات الأوروبية.

ويتمسك حسام عبدالمجيد بفكرة الاحتراف في نهاية الموسم الحالي وبعد كأس العالم على امل وصول عرض مميز حال التألق في المونديال.

بيراميدز والزمالك

تقام مساء اليوم الأحد مباراة قوية وحاسمة بين بيراميدز والزمالك على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، وتذاع عبر قناة أون سبورت.