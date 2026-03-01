تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر - فى بيان اليوم /الأحد/ - أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (17000) طن بضائع و(641) شاحنة و(168) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(221) شاحنة و(164) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (13000) طن بضائع و(420) شاحنة و(4) سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة الحرية بينما غادرت السفينتان ALCUDIA EXPRESS والحرية2، فيما شهد ميناء نويبع تداول (3200) طن بضائع و(292) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي آور، وسينا، والحسين ونيو عقبة. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.