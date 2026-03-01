سلاح الجو الإسرائيلي يجهز لمهمة غير مسبوقة فوق طهران

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن في أحدث تصريحاته عن إقامة "جسر جوي" في سماء طهران، مؤكداً أن سلاح الجو الإسرائيلي سيكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ غارات غير مسبوقة، في خطوة وصفها بأنها سابقة في تاريخ القوات الجوية الإسرائيلية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في مؤتمر صحفي إن الهجمات التي نُفذت أمس على إيران أسفرت، بحسب ادعائه، عن مقتل 40 من القيادات السياسية والأمنية خلال الدقائق الأولى من العملية.

وأشارت إلى أنه من بين المستهدفين، وفق الرواية الإسرائيلية، المرشد الأعلى الإيراني وقائد أركان الحرس الثوري، في تطور ينذر بتصعيد سياسي وميداني واسع في المنطقة.