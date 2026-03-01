لن نتراجع.. حزب الله يتوعد بمواصلة المسار بعد اغتيـ.ال مرشد إيران

جدد حزب الله تأكيده على مواصلة المواجهة، معلناً تمسكه بخيار “التصدي للعدوان” بثقة كاملة بـ“نصر الله وتسديده وتأييده”، على حد تعبيره.

وفي بيان نعي رسمي، أعلن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إثر غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة الإيرانية طهران، معتبراً أن ما جرى يشكل “تحولا خطيراً” في مسار المواجهة الإقليمية.

وأكد البيان أن الحزب “ماض في نهج المقاومة بعزم وثبات وروحية استشهادية لا تعرف التراجع”، مشدداً على الاستمرار في ما وصفه بـ“خط المقاومة الأصيل”، والسير على نهج الأمين العام السابق حسن نصر الله.

واعتبر الحزب أن اغتيال خامنئي “جريمة كبرى” و”وصمة عار على جبين البشرية”، موجهاً اتهامات مباشرة إلى إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف خلف الهجوم، وواصفاً العملية بأنها “عدوان آثم وخطير” يستهدف إيران ودورها في المنطقة.

وأضاف البيان أن مقتل خامنئي لن يوقف المسار الذي تتبناه قوى “المقاومة”، مؤكداً أن “عشرات الملايين من الأنصار والقادة سيواصلون حمل الراية”، مع التشديد على مواصلة العمل من أجل “تحرير فلسطين والقدس”.

بالتوازي، دعا الحزب إلى تجمع شعبي في الضاحية الجنوبية لبيروت للتنديد بمقتل المرشد الإيراني، في خطوة تعكس حجم التعبئة السياسية والشعبية التي يسعى إلى ترسيخها في هذه المرحلة الحساسة.