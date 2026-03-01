حماس تنعى علي خامنئي: استهدافه بـ«عدوان صهيو أمريكي» على إيران

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر اليوم الأحد، المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب عدد من القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، إثر ما وصفته بـ«عدوان صهيو أمريكي» استهدف العاصمة طهران.



وقالت الحركة إن من بين القتلى وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، وعلي شمخاني، واللواء محمد باكبور، واللواء عبد الرحيم الموسوي، معتبرة أن الهجوم يمثل «اعتداءً سافراً على سيادة دولة مستقلة وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية».

وأعربت حماس عن تعازيها وتضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، مشيدةً بما وصفته بدور خامنئي في دعم القضية الفلسطينية على مدى عقود، سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً.

وحملت الحركة الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الهجوم وتداعياته، محذّرة من أن التصعيد من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وداعيةً إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي لوقف ما وصفته بالاعتداءات المتواصلة.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على استمرار تمسكها بما سمّته «نهج المقاومة»، مشددة على أن ما يجري لن يغيّر من مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.