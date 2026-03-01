تقارير فرنسية تكشف: أشرف داري ينتقل إلى كالمار السويدي على سبيل الإعارة

نجح كالمار السويدي في التوصل لاتفاق مع الأهلي لضم المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورغم أن عقد اللاعب مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028، قررت إدارة النادي رفع اسمه من القائمة لإتاحة الفرصة لتسجيل لاعب أجنبي جديد، ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق للموسم الجاري.

وأكد الصحفي الفرنسي سانتي أونا عبر حسابه على منصة «إكس» أن الاتفاق بين الناديين أُنجز بالفعل، موضحًا أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون الكشف عن وجود بند يمنح النادي السويدي حق الشراء.

وكان داري، صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادمًا من بريست الفرنسي، غير أن الإصابات المتكررة حالت دون ظهوره بشكل منتظم، ليقتصر حضوره على مشاركات محدودة بقميص الفريق.