سماع دوي انفجارات شرق العاصمة السعودية الرياض

قال جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إنه حتى اللحظة لم تصدر أي بيانات رسمية من السلطات في المملكة العربية السعودية بشأن ما تم تداوله عن سماع دوي انفجارات شرق العاصمة الرياض، قرب مطار الملك خالد الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح الوصيف خلال رسالة على الهاء، أن المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل ووكالات أنباء تشير إلى اعتراض صاروخ باليستي في الجو بواسطة الدفاعات الجوية السعودية، دون تسجيل سقوطه على الأرض، وهي إجراءات سبق أن اتُخذت خلال هجمات سابقة تبناها الحوثيون في أعوام ماضية.

وأضاف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدر بياناً أدان فيه الهجمات التي استهدفت ميناء الدقم في سلطنة عُمان وناقلة نفط قبالة سواحلها، مؤكداً متابعته للتطورات وانتظار أي توضيحات رسمية إضافية.