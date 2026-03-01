قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
توك شو

لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك

محمد البدوي

في حياة كل إنسان محطات صعبة، ولحظات ارتباك، وتحديات قد تبدو أكبر من قدرته على الاحتمال، البعض يتعامل مع المشكلات باعتبارها عائقًا يعطل مسيرته، بينما يراها آخرون فرصة لإعادة ترتيب أفكارهم واكتشاف قدراتهم الحقيقية. 

المواقف الصعبة 

الحقيقة أن الحياة بلا تحديات تفقد معناها؛ فالمواقف الصعبة هي التي تصقل الشخصية، وتكشف المعادن، وتدفع الإنسان للنمو.

كما أن الطريقة التي نفكر بها أثناء الأزمات هي الفارق بين شخص ينهار تحت الضغط، وآخر يخرج منها أكثر صلابة؛ ومن هنا تأتي أهمية تعلم مهارة التعامل مع المشكلات، ليس باعتبارها عبئًا، بل باعتبارها أداة لبناء مستقبل أقوى وأكثر إشراقًا.

انتظار انتهاء المشكلات

من جانبه؛ أكد الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، أن المشكلات جزء طبيعي وصحي من الحياة، ولا يمكن انتظار اختفائها حتى نشعر بالراحة. فالتحديات تمنحنا القدرة على إدراك قيمة النجاح بعد الفشل، والنور بعد العتمة، مشبهًا انتظار انتهاء المشكلات بمن يقود سيارته وهو ينظر في المرآة الخلفية فقط، أو بشخص ينتظر في المطار أن يحصل على تذكرة سفر دون أن يسعى إليها.

 الهروب أو الانتظار

وأشار خلال حديثه في برنامج "قيمة" المذاع على قناة الناس، إلى أن الحل لا يكمن في الهروب أو الانتظار، بل في تعلّم أسلوب التعامل الصحيح. 

 استراحة ذهنية

وضرب مثالًا بزجاجة ماء صغيرة؛ وزنها بسيط في البداية، لكن استمرار حملها لفترة طويلة يجعلها ثقيلة ومؤلمة، وكذلك المشكلات، كلما استمر الإنسان في التفكير فيها دون توقف، تضاعف شعوره بثقلها. أما حين يمنح نفسه استراحة ذهنية ويفكر بهدوء، يصبح الحل أقرب وأسهل.

تأسيس مدينة زويل

ولتعزيز فكرته، استشهد بقصة العالم المصري الراحل أحمد زويل، الذي واجه تحديات علمية كبرى، بدءًا من تعقيدات ميكانيكا الكم، مرورًا بفهم أدق تفاصيل الكيمياء، وصولًا إلى حلمه في تأسيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لإلهام الأجيال الجديدة، لم تكن رحلته مفروشة بالورود، لكنها كانت نموذجًا حيًا لتحويل الفكرة إلى إنجاز، والإصرار إلى نجاح ملموس.

إزالة غبار التشاؤم

وشدد الدكتور نور أسامة على أن النجاح لا يأتي صدفة، بل هو نتيجة قرار داخلي وتصميم حقيقي، فالإنسان ليس ضحية ظروفه، بل قد يكون أسير أفكاره السلبية، والكلمات التي يرددها لنفسه تصنع واقعه، إما أن ترفعه أو تقيده، وكل شخص يمتلك داخله “ذهبًا خالصًا”، لكنه يحتاج إلى إزالة غبار التشاؤم والخوف حتى يلمع من جديد.

مواجهة التحديات بوعي

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مواجهة التحديات بوعي، وتوجيه الطاقة نحو الحل بدل تضخيم المشكلة، يجعل الإنسان أكثر قوة وقدرة على تحقيق أحلامه، فالمشكلات لن تتوقف، لكننا نستطيع أن نتعلم كيف نكبر معها، لا أن ننكسر بسببها.

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

