عمرو الدرديري: رحيل أحمد سيد زيزو أنقذ نادي الزمالك من أزمة كبيرة

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري على استفادة نادي الزمالك من رحيل أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن القرار كان مفيدًا للفريق من الناحية الفنية والمالية.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : مش هنبالغ لو قولنا رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك كان أفيد للفريق 100 مرة لو كان جدد.

وتابع الدرديري، قائلا: زيزو لو جدد هياخد أضعاف أي لاعب في الفريق، زيزو لو جدد أي لاعب هيتألق هيطالب يتساوى بيه، زيزو لو جدد مكنتش هتعرف تجيب أي لاعب كواليتي عالي.

وأضاف: زيزو لو جدد مكناش هنشوف بيزيرا… رحيل زيزو حتى لو مجاني فاد الفريق في كل النواحي، علشان نبهنا إن الفريق محتاج دعم أكتر من لاعب، مش تجدد لزيزو وتسكت.