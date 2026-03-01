بديل آمن لتعطل حركة الطيران.. الجسر العربي للملاحة يعلن انتظام رحلاته وزيادة طاقتها الاستيعابية

أكد مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، وهى الشركة المملوكة لحكومات مصر والأردن والعراق، استمرار تقديم الشركة لخدماتها بشكل طبيعي وآمن، وانتظام رحلاتها البحرية اليومية لنقل المسافرين والمجموعات السياحية سواء على الخط البحري الدولي العقبة – نويبع أو الخط السياحي العقبة-طابا.

وأشار العبادلة الى أن الجسر العربي ستعمل على زيادة عدد رحلاتها البحرية خلال هذه الفترة وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الشركة والسفر بحرا عبر أسطولها البحري في ظل إلغاء وتأجيل كثير من الرحلات الجوية، لافتا إلى أن "الجسر العربي" تعد حلقة الاتصال الرئيسة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية عبر الخطوط البحرية (العقبة – نويبع) ، والخط السياحي (العقبة – طابا).

مسارات بديلة بسبب الحرب في المنطقة

لافتا الى أنه وفي ظل تعليق وإلغاء العديد من شركات الطيران لرحلاتها أو تحويل وجهاتها إلى مسارات بديلة بسبب الحرب في المنطقة، والتي تسببت بعدم قدرة البعض والمجموعات السياحية على استكمال برامجها السياحية أو عودة المسافرين الى أوطانهم، فأن "الجسر العربي" يعد الخيار الآمن للمسافرين والمجموعات السياحية للوصول الى وجهتهم النهائية وذلك من خلال رحلاتها البحرية المنتظمة والموثوقة والتي يمكن من خلالها السفر إلى كافة دول العالم عبر مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي.

مؤكداً أن الجسر العربي قادر حاليا على نقل الأشقاء العراقيين والسوريين القادمين من مصر إلى بغداد ودمشق عبر الخط الدولي البحري نويبع- العقبة والذين ألغيت حجوزاتهم عبر شركات الطيران بسبب الظروف الراهنة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة ، مشيرا الى أن الشركة تتيح للمسافرين إمكانية الحجز المسبق بكل سهولة عبر مكاتبها المعتمدة والمنتشرة في الأردن ومصر أو من خلال نظام الحجز الإلكتروني على موقعها الرسمي ما يضمن للمسافرين مرونة في اختيار مواعيد السفر التي تناسبهم.