متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
اقتصاد

مجلس الأعمال المصري المغربي: رفع تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة بقدرات اقتصادها

نزار ابو اسماعيل
نزار ابو اسماعيل
ولاء عبد الكريم

أشاد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، في خطوة تعكس تزايد الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح أن وكالة “ستاندرد آند بورز” رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، فيما أكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكد أبو إسماعيل إن هذا التحسن بالتوازي مع استمرار تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث تم مؤخرًا استكمال عدد من المراجعات الدورية، ما أتاح تدفقات تمويلية جديدة تعزز الاستقرار النقدي والمالي، وتدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية. 

كما أشاد نزار أبو إسماعيل، بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسن المؤشرات الكلية خلال الأشهر الأخيرة، مدعومًا بنجاح السياسات النقدية والمالية في كبح معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأضاف أن الأداء الاقتصادي تحسن مدفوعًا بارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب توقيع اتفاقيات استثمارية دولية، خاصة مع دول الخليج العربي، بقيم تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويقوي مركز ميزان المدفوعات.

 وأشار إلى أن التوقعات الدولية باتت أكثر تفاؤلًا بشأن معدلات النمو خلال السنوات المالية المقبلة، في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل خلال الربع الأول من العام المالي الحالي معدل نمو قوي يُعد الأعلى منذ عدة سنوات، بدعم من تحسن أداء قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعات التحويلية، إضافة إلى تعافي إيرادات قناة السويس مع تحسن أوضاع الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد أبو إسماعيل أن تحسن التصنيف الائتماني واستمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يمثلان شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة زخمه وتحقيق نمو مستدام، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

كيا إكسيد موديل 2026

بسعر 118 ألف ريال.. كيا إكسيد 2026 تظهر لأول مرة بالسعودية

كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

شاهد| كرايسلر باسيفيكا 2027 الفيس ليفت

نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها

منها فحص السوائل.. نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها الافتراضي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

