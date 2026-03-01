قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

شراكات دولية جديدة لـ ACCA في مصر لتعزيز التأهيل المهني والاعتراف الدولي بالمحاسبين

ولاء عبد الكريم

أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) عن حزمة جديدة من الاتفاقيات الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية وتطوير مهنة المحاسبة والتمويل في مصر، وربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل، بما يعزز تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا الإطار، عقدت الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين (ESAA) اجتماعًا رفيع المستوى مع ACCA، تم خلاله التأكيد على التوافق الاستراتيجي بين الجانبين، والاتفاق على تسريع خطوات التعاون المشترك لخدمة تطوير المهنة في مصر. 

وترأس الاجتماع حازم حسن، رئيس مجلس إدارة ESAA ورئيس مجلس إدارة KPMG مصر، إلى جانب كامل صالح، رئيس لجنة الامتحانات بالجمعية، وبمشاركة عدد من قيادات المؤسستين.
 

واتفق الطرفان على إطلاق إطار تعاون تنفيذي يتضمن عقد جلسات متخصصة لتحديد أولويات العمل، ووضع مؤشرات أداء واضحة، وصياغة خارطة طريق عملية للتنفيذ، تشمل تعزيز مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير المهنة، وتطوير مسارات الاعتراف المهني والعضوية، وتبادل الخبرات في تحديث مناهج ACCA بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
 

في سياق متصل، وقعت ACCA مذكرتي تفاهم جديدتين مع جامعات مصرية بارزة لتعزيز التكامل بين التعليم الجامعي والمؤهلات المهنية الدولية، استكمالًا لشراكاتها السابقة مع عدد من الجامعات الرائدة، من بينها الجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية.


ووقعت ACCA مذكرة تفاهم مع الجامعة الألمانية الدولية (GIU)، بهدف تدشين شراكة استراتيجية لدعم إدماج المؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا داخل المنظومة الجامعية المصرية. وشهد مراسم التوقيع عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية من الجانبين، حيث أكدت ACCA أن هذه الخطوة تسهم في رفع جاهزية الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي.


وفي خطوة موازية، أعلنت كلية التجارة بـ جامعة عين شمس إطلاق “برنامج المسار المزدوج” بالتعاون مع ACCA، بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتأهيل المهني الدولي في آن واحد، بما يعزز فرصهم التنافسية في سوق العمل.


وأكدت ACCA أن توسعها في مصر لا يقتصر على توقيع الاتفاقيات، بل يمتد إلى مبادرات تفاعلية مع الأعضاء والطلاب، وتعزيز التعاون مع شركاء التعلم المعتمدين، ودعم أصحاب الأعمال في استقطاب الكفاءات المؤهلة، مشيرة إلى تنامي الإقبال على مؤهلاتها المهنية لما توفره من فرص وظيفية ومسارات مهنية دولية.


وشددت ACCA على أن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا مهمًا ضمن خطتها التوسعية، موضحة أن هذه الخطوات تعكس التزامها طويل الأمد بدعم مهنة المحاسبة والتمويل عبر الشراكات الأكاديمية والتعاون المؤسسي، والمساهمة في بناء منظومة مهنية مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية.


وفي إطار تعزيز التواصل مع المجتمع المهني، أعلنت ACCA إطلاق مجموعتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي في مصر لأول مرة، بهدف توفير مصدر موثوق للمعلومات الرسمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المهنيين والطلاب والأعضاء في قطاع المحاسبة والتمويل.


وأكدت الجمعية أن هذه التحركات المتكاملة تمثل رؤية مستقبلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الكفاءات المهنية المصرية من تحقيق طموحاتها على المستويين المحلي والدولي.

التمويل في مصر سوق العمل تطوير المهنة في مصر

