تعيينات جديدة بكلية طب الأسنان بجامعة سوهاج لخدمة العملية التعليمية ودعم المستشفى الجديد

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج قرارًا بتعيين ستة مدرسين مساعدين ومدرس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، وذلك في إطار دعم الكوادر التعليمية.

واستكمالًا للخطة الاستراتيجية للجامعة في تعزيز التخصصات العلمية الدقيقة داخل الكلية.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني على أن كلية طب وجراحة الفم والأسنان تُعد من الكليات الحديثة بالجامعة، ما يستلزم دعمها بكوادر أكاديمية متميزة تسهم في استقرار العملية التعليمية منذ انطلاقها.

والتي ستنعكس بشكل مباشر على مستوى التدريب العملي للطلاب داخل مستشفى طب الأسنان الجامعي، إلى جانب تعزيز خدمات الكشف والعلاج المقدمة للمواطنين، بما يحقق التكامل بين التعليم والخدمة المجتمعية.

وقال الدكتور إسلام عامر عميد الكلية ان التعيينات شملت تخصصات متنوعة داخل الكلية، لتلبية الاحتياجات العلمية والعملية للطلاب، وللمساهمة في الخدمة المجتمعية وتشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى توفير بيئة أكاديمية قوية للطلاب في مختلف تخصصات الدراسة.

وجدير بالذكر ان أسماء المعينين في وظيفة (مدرس مساعد) الدكتوره نورهان إبراهيم والدكتورة تسنيم حماد بقسم خواص المواد، الدكتورة عصام محمد ، والدكتور محمد جمال الدكتور مصطفى عاطف بقسم باثولوجيا الفم، الدكتور عمار ياسر بقسم العلاج التحفظي،

وبوظيفة (مدرس) الدكتور محمد ممدوح بقسم الاستعاضه.