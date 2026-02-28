طلاب جامعة سوهاج الأهلية يطلقون مبادرة إنسانية لدعم أطفال المستشفى الجامعي

أطلق طلاب جامعة سوهاج الأهلية مبادرة إنسانية لدعم أطفال مستشفى سوهاج الجامعي بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم وتخفيف معاناتهم خلال رحلة العلاج، حيث نظمت إدارة رعاية الشباب بالجامعة زيارة للاطفال وتقديم هدايا وألعاب لهم، إلى جانب دعم معنوي يعكس روح العطاء والانتماء لدى شباب الجامعة.

جامعة سوهاج

وأعرب الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بطلاب الجامعة المشاركين في المبادرة الإنسانية لدعم أطفال مستشفى سوهاج الجامعي، والتي تعكس إدراكهم لدورهم المجتمعي، والقدرة علي العطاء والمشاركة الإيجابية.

وأكد استمرار الجامعة في دعم مثل هذه الأنشطة والمبادرات التي تعزز قيم التكافل والتراحم.

وأوضح الدكتور حسين عبد الحافظ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ان المبادرة جاءت بمشاركة عدد كبير من الطلاب المتطوعين، الذين حرصوا على رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، في رسالة واضحة تؤكد أن دور الطالب لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع وخاصه في المبادرات الإنسانية.

واضاف ان شارك بالزيارة كلا من الدكتور محمد نصر عميد كلية الطب والدكتور علاء يسري عميد كلية العلوم.